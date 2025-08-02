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Україна готується до мінливої хмарності та локальних опадів: прогноз погоди на 3 серпня

Київ • УНН

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У неділю, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході можливі короткочасні та помірні дощі, подекуди грози.

Україна готується до мінливої хмарності та локальних опадів: прогноз погоди на 3 серпня

У неділю, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей опади не очікуються, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометрцентр.

Деталі

Вдень на Закарпатті й Прикарпатті очікується короткочасний дощ, на сході та південному сході країни можливі помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°С; на півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 30-34°С; в Карпатах вночі 7-12°С, вдень 17-22°С.

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