Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о переговорах с европейскими партнерами по совместному созданию современной системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты, аналогичной Patriot. Об этом он рассказал входе интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам Главы государства, Украина намерена разработать собственную антибаллистическую систему в сотрудничестве с европейскими странами в сжатые сроки.

У нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год сделать свою антибаллистическую систему