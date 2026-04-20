Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский

Киев • УНН

 • 5430 просмотра

Зеленский анонсировал создание европейской антибаллистической системы вместе с партнерами. Проект должен уменьшить зависимость от поставок ракет Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о переговорах с европейскими партнерами по совместному созданию современной системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты, аналогичной Patriot. Об этом он рассказал входе интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, Украина намерена разработать собственную антибаллистическую систему в сотрудничестве с европейскими странами в сжатые сроки.

У нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год сделать свою антибаллистическую систему

- подчеркнул Президент, добавив, что задача сложная, но реалистичная.

Он уточнил, что уже провел переговоры с ключевыми европейскими государствами по этому вопросу, хотя уточнение деталей еще продолжается.

Президент подчеркнул, что создание собственной системы ПВО - важный шаг для уменьшения зависимости Украины от поставок американских комплексов Patriot и ракет к ним.

В то же время Зеленский отметил, что договоренности с Германией по поставкам ракет для Patriot уже достигнуты, однако их реализация зависит от производственных возможностей и не будет быстрой.

Напомним

Несколько ранее стало известно, что Германия и Украина договорились о сотрудничестве в разработке систем защиты от баллистических ракет, в частности типа "Искандер-М". Вероятно, речь идет о совместной разработке новых ракет, к которой могут присоединиться украинские и европейские компании. В частности, рассматривается участие немецких производителей, таких как Diehl Defence и MBDA Germany.

