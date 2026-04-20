Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский анонсировал создание европейской антибаллистической системы вместе с партнерами. Проект должен уменьшить зависимость от поставок ракет Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о переговорах с европейскими партнерами по совместному созданию современной системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты, аналогичной Patriot. Об этом он рассказал входе интервью в эфире телемарафона, передает УНН.
По словам Главы государства, Украина намерена разработать собственную антибаллистическую систему в сотрудничестве с европейскими странами в сжатые сроки.
У нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год сделать свою антибаллистическую систему
Он уточнил, что уже провел переговоры с ключевыми европейскими государствами по этому вопросу, хотя уточнение деталей еще продолжается.
Президент подчеркнул, что создание собственной системы ПВО - важный шаг для уменьшения зависимости Украины от поставок американских комплексов Patriot и ракет к ним.
В то же время Зеленский отметил, что договоренности с Германией по поставкам ракет для Patriot уже достигнуты, однако их реализация зависит от производственных возможностей и не будет быстрой.
Несколько ранее стало известно, что Германия и Украина договорились о сотрудничестве в разработке систем защиты от баллистических ракет, в частности типа "Искандер-М". Вероятно, речь идет о совместной разработке новых ракет, к которой могут присоединиться украинские и европейские компании. В частности, рассматривается участие немецких производителей, таких как Diehl Defence и MBDA Germany.