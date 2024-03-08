Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

Очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа состоялся 7-8 марта, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

"Через КП Рафах на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей - 15, женщин - 37, мужчин - 8). Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, эвакуация прошла успешно", - говорится в сообщении.

По данным посольства, граждане размещены в отеле на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.

Напомним

Первая группа из 43 граждан Украины была успешно эвакуирована из Сектора Газа в ноябре 2023 года.