Україна евакуювала із Сектору Газа ще 59 громадян та членів їх сімей
Київ • УНН
59 громадян України та їхні сім'ї були евакуйовані з сектору Газа до Єгипту через КПП Рафах 7-8 березня, і найближчим часом їх планують доставити в Україну.
Черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа відбувся 7-8 березня, передає УНН із посиланням на посольство України в Ізраїлі.
"Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей - 15 , жінок - 37, чоловіків - 8 ). Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно", - йдеться у повідомленні.
За даними посольства, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України.
Нагадаємо
Перша група з 43 громадян України була успішно евакуйована з Сектора Гази у листопаді 2023 року.