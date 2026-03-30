Украина договорилась с арабскими странами о сотрудничестве по морским дронам - Зеленский поделился подробностями

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Зеленский объявил о договоренностях по поставкам технологий и опыта разблокирования морских путей. Украинские эксперты уже работают с партнерами.

Украина договорилась с арабскими странами о сотрудничестве по морским дронам и готова не только поставлять технологии, но и делиться собственным опытом военной экспертизы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с медиа, передает УНН.

Детали

В частности, речь идет об опыте функционирования Черноморского коридора и разблокировании морских торговых путей.

"Да, договорились. Это входит в ту систему наших договоренностей, о которой я уже говорил. Цель Украины не просто продать дроны, а экспортировать экспертизу также", – уточнил Зеленский.

Президент отметил, что именно с обмена опытом Украина и начала это сотрудничество. По его словам, украинские экспертные группы уже работали с партнерами и делились наработками, которые Украина получила во время войны.

Зеленский подчеркнул, что отдельно украинская сторона подробно рассказывала о функционировании Черноморского коридора. Он отметил, что партнеры на Ближнем Востоке считают этот опыт продуктивным, учитывая то, как Украине удалось разблокировать морской маршрут.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях.

Александра Василенко

