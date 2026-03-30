Украина договорилась с арабскими странами о сотрудничестве по морским дронам - Зеленский поделился подробностями

Украина договорилась с арабскими странами о сотрудничестве по морским дронам и готова не только поставлять технологии, но и делиться собственным опытом военной экспертизы. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с медиа, передает УНН.

В частности, речь идет об опыте функционирования Черноморского коридора и разблокировании морских торговых путей.

"Да, договорились. Это входит в ту систему наших договоренностей, о которой я уже говорил. Цель Украины не просто продать дроны, а экспортировать экспертизу также", – уточнил Зеленский.

Президент отметил, что именно с обмена опытом Украина и начала это сотрудничество. По его словам, украинские экспертные группы уже работали с партнерами и делились наработками, которые Украина получила во время войны.

Зеленский подчеркнул, что отдельно украинская сторона подробно рассказывала о функционировании Черноморского коридора. Он отметил, что партнеры на Ближнем Востоке считают этот опыт продуктивным, учитывая то, как Украине удалось разблокировать морской маршрут.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях.