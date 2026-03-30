MilTech і не тільки - Зеленський заявив про історичні домовленості України з країнами Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками візиту до країн Близького Сходу Україна досягає домовленостей про стратегічну співпрацю з державами регіону, зокрема у сфері MilTech, а також в інших напрямках. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання щодо результатів поїздки до Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії, пише УНН.

Деталі

За його словами, ідеться про довгострокові формати взаємодії, які планують закріпити юридично.

Президент зазначив, що Україна продовжує контакти з представниками держав регіону і найближчим часом заплановані нові зустрічі. Він підкреслив, що йдеться про історичні домовленості для України, яких раніше у цьому регіоні не було.

Ми домовляємося про стратегічне співробітництво в напрямку MilTech і в інших напрямках. Ми говоримо про десятирічні договори. Це взаємна допомога, безумовно - сказав Зеленський.

За словами Глави держави, Україну також цікавить співпраця у сфері протидії балістичним загрозам, оскільки у цій сфері є дефіцит можливостей.

Окремо Зеленський звернув увагу на потреби держави, пов’язані з енергетикою та забезпеченням дизпальним. Він наголосив, що всі домовленості, які будуть юридично оформлені, мають важливе значення для України як у короткій, так і в середній перспективі.

Президент підсумував, що співпраця з країнами Близького Сходу відкриває для України нові можливості у сфері безпеки, оборони та забезпечення критичних потреб держави.

