MilTech и не только - Зеленский заявил об исторических договоренностях Украины со странами Ближнего Востока
Киев • УНН
Украина готовит десятилетние договоры о стратегическом сотрудничестве в сфере MilTech и энергетики. Приоритетами являются защита от баллистики и поставки топлива.
Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопросы о результатах поездки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, пишет УНН.
Подробности
По его словам, речь идет о долгосрочных форматах взаимодействия, которые планируется закрепить юридически.
Президент отметил, что Украина продолжает контакты с представителями государств региона и в ближайшее время запланированы новые встречи. Он подчеркнул, что речь идет об исторических договоренностях для Украины, которых ранее в этом регионе не было.
Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно
По словам Главы государства, Украину также интересует сотрудничество в сфере противодействия баллистическим угрозам, поскольку в этой сфере есть дефицит возможностей.
Отдельно Зеленский обратил внимание на потребности государства, связанные с энергетикой и обеспечением дизтопливом. Он подчеркнул, что все договоренности, которые будут юридически оформлены, имеют важное значение для Украины как в короткой, так и в средней перспективе.
Президент подытожил, что сотрудничество со странами Ближнего Востока открывает для Украины новые возможности в сфере безопасности, обороны и обеспечения критических потребностей государства.
