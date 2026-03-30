Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
MilTech и не только - Зеленский заявил об исторических договоренностях Украины со странами Ближнего Востока

Киев • УНН

Украина готовит десятилетние договоры о стратегическом сотрудничестве в сфере MilTech и энергетики. Приоритетами являются защита от баллистики и поставки топлива.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопросы о результатах поездки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, пишет УНН.

По его словам, речь идет о долгосрочных форматах взаимодействия, которые планируется закрепить юридически.

Президент отметил, что Украина продолжает контакты с представителями государств региона и в ближайшее время запланированы новые встречи. Он подчеркнул, что речь идет об исторических договоренностях для Украины, которых ранее в этом регионе не было.

Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно

- сказал Зеленский.

По словам Главы государства, Украину также интересует сотрудничество в сфере противодействия баллистическим угрозам, поскольку в этой сфере есть дефицит возможностей.

Отдельно Зеленский обратил внимание на потребности государства, связанные с энергетикой и обеспечением дизтопливом. Он подчеркнул, что все договоренности, которые будут юридически оформлены, имеют важное значение для Украины как в короткой, так и в средней перспективе.

Президент подытожил, что сотрудничество со странами Ближнего Востока открывает для Украины новые возможности в сфере безопасности, обороны и обеспечения критических потребностей государства.

