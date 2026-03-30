MilTech и не только - Зеленский заявил об исторических договоренностях Украины со странами Ближнего Востока

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам визита в страны Ближнего Востока Украина достигает договоренностей о стратегическом сотрудничестве с государствами региона, в частности в сфере MilTech, а также в других направлениях. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопросы о результатах поездки в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, пишет УНН.

По его словам, речь идет о долгосрочных форматах взаимодействия, которые планируется закрепить юридически.

Президент отметил, что Украина продолжает контакты с представителями государств региона и в ближайшее время запланированы новые встречи. Он подчеркнул, что речь идет об исторических договоренностях для Украины, которых ранее в этом регионе не было.

Мы договариваемся о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и в других направлениях. Мы говорим о десятилетних договорах. Это взаимная помощь, безусловно - сказал Зеленский.

По словам Главы государства, Украину также интересует сотрудничество в сфере противодействия баллистическим угрозам, поскольку в этой сфере есть дефицит возможностей.

Отдельно Зеленский обратил внимание на потребности государства, связанные с энергетикой и обеспечением дизтопливом. Он подчеркнул, что все договоренности, которые будут юридически оформлены, имеют важное значение для Украины как в короткой, так и в средней перспективе.

Президент подытожил, что сотрудничество со странами Ближнего Востока открывает для Украины новые возможности в сфере безопасности, обороны и обеспечения критических потребностей государства.

Масштабные дроновые сделки и экспорт систем защиты - Зеленский озвучил детали