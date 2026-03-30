Україна домовилася з арабськими країнами про співпрацю щодо морських дронів - Зеленський поділився подробицями

Україна домовилася з арабськими країнами про співпрацю щодо морських дронів і готова не лише постачати технології, а й ділитися власним досвідом військової експертизи. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час свого спілкування з медіа, передає УНН.

Зокрема, ідеться про досвід функціонування Чорноморського коридору та розблокування морських торгових шляхів.

"Так, домовилися. Це входить в ту систему наших домовленостей, про яку я вже казав. Ціль України не просто продати дрони, а експортувати експертизу також", – уточнив Зеленський.

Президент зазначив, що саме з обміну досвідом Україна і почала цю співпрацю. За його словами, українські експертні групи вже працювали з партнерами та ділилися напрацюваннями, які Україна отримала під час війни.

Зеленський підкреслив, що окремо українська сторона детально розповідала про функціонування Чорноморського коридору. Він наголосив, що партнери на Близькому Сході вважають цей досвід продуктивним, зважаючи на те, як Україні вдалося розблокувати морський маршрут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками візиту до країн Близького Сходу Україна досягає домовленостей про стратегічну співпрацю з державами регіону, зокрема у сфері MilTech, а також в інших напрямках.