Украина ближе к НАТО, чем когда-либо - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Об этом Рютте заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Поддерживая Украину и пополняя наши запасы, мы увеличиваем наше производство. Для меня это также приоритет. Вот почему в Вашингтоне члены Альянса согласились усиливать наши оборонные возможности, работая по обе стороны Атлантики между союзниками, а также с вами, с Украиной, помогая вам развивать ваши национальные мощности. Сегодня мы обсуждали все эти элементы, все сферы, где Украине еще нужна поддержка и способы, которые НАТО может предоставлять. Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. Я очень жду этого дня. НАТО стоит с Украиной ради вашей безопасности и ради вашей безопасности