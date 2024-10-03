Украина ближе к НАТО, чем когда-либо - Рютте
Киев • УНН
Марк Рютте заявил о приближении Украины к НАТО во время встречи с Зеленским. Генсек подчеркнул поддержку Украины и усиление оборонных возможностей Альянса, ожидая день вступления Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Об этом Рютте заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Поддерживая Украину и пополняя наши запасы, мы увеличиваем наше производство. Для меня это также приоритет. Вот почему в Вашингтоне члены Альянса согласились усиливать наши оборонные возможности, работая по обе стороны Атлантики между союзниками, а также с вами, с Украиной, помогая вам развивать ваши национальные мощности. Сегодня мы обсуждали все эти элементы, все сферы, где Украине еще нужна поддержка и способы, которые НАТО может предоставлять. Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. Я очень жду этого дня. НАТО стоит с Украиной ради вашей безопасности и ради вашей безопасности
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО, но этого достичь сложно.