Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Про це Рютте заявив під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Підтримуючи Україну і поповнюючи наші запаси, ми збільшуємо наше виробництво. Для мене це також пріоритет. Ось чому у Вашингтоні члени Альянсу погодилися посилювати наші оборонні можливості, працюючи по обидва боки Атлантики між союзниками, а також з вами, з Україною, допомагаючи вам розбудовувати ваші національні потужності. Сьогодні ми обговорювали всі ці елементи, всі сфери, де Україні ще потрібна підтримка і способи, які НАТО може надавати. Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. І ми будемо продовжувати йти цим шляхом, поки ви не станете членом нашого Альянсу. Я дуже чекаю цього дня. НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і заради вашої безпеки