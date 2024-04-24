Украина берет аварийную помощь электричеством из соседних стран, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге - Минэнерго

Украина сегодня для покрытия потребностей в электроэнергии берет аварийную помощь из соседних стран, в дополнение к собственной генерации и импорту. В вечерние часы накануне ограничивалось электроснабжение для промышленности, сегодня есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В часы вечернего пика применялись графики ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах, кроме Херсонской области", - сообщили в министерстве.

За прошедшие сутки, как указано, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 2,5% от суточного потребления электроэнергии.

"Также на запрос украинского оператора системы передачи осуществляется экстренная поставка электроэнергии из этих стран и в текущие сутки", - отметили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

"В городе Одесса в результате обстрела отключены воздушные линии и подстанции, есть обесточенные потребители. Продолжаются восстановительные работы", - указали в министерстве.

В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился. Сейчас составляет 15,41 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 13 764 МВт-ч. Экспорта не планируется.