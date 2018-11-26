Украэрорух требует от МАУ 174 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственное предприятие "Украэрорух" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 173,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Детали исковых требований ГП к МАУ не указаны. Вместе с тем, суд пришел к выводу оставить исковое заявление "Украэроруха" без изменений из-за его несоответствия действующему законодательству.
Во-первых, ГП не предоставил суду доказательств оплаты судебного сбора. Во-вторых, "Украэрорух" добавил в свое исковое заявление копии письменных доказательств по существу. О наличии оригиналов документов "Украэрорух" не указал.
"В результате указанного исковое заявление подлежит оставлению без движения", - говорится в решении суда.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП "Украэрорух", отвечающий за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставки которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП "Украэрорух" на 2019 год.
Ранее сообщал УНН, что в ГП "Украэрорух" отказались предоставлять журналистам информацию об одном из недавних тендеров на сумму 100 млн грн, "слитых" экс-сотруднику этого же госпредприятия за систему, которая, по словам участников рынка, по сути, никому не нужна и ни на что не влияет.