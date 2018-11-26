Украерорух вимагає від МАУ 174 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державне підприємство “Украерорух” звернулося до Господарського суду Києва із позовом про стягнення із авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” 173,7 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Деталі позовних вимог ДП до МАУ не вказані. Разом з тим, суд дійшов висновку залишити позовну заяву "Украероруху" без змін через її невідповідність чинному законодавству.
По-перше, ДП не надало суду доказів оплати судового збору. По-друге, “Украерорух” додав до своєї позовної заяви копії письмових доказів по суті справи. Про наявність оригіналів документів “Украерорух” не вказав.
"Внаслідок вказаного позовна заява підлягає залишенню без руху", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів в ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів в повітряному просторі України.
У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставки якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець і тому підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.
Раніше УНН повідомляв, що в ДП "Украерорух" відмовилися надавати журналістам інформацію про один з недавніх тендерів на суму 100 млн грн, "злитих" екс-співробітнику цього ж держпідприємства за систему, яка, за словами учасників ринку, по суті нікому не потрібна і ні на що не впливає.