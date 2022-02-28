Укороборонпром передал защитникам Украины более 100 тысяч единиц боеприпасов и техники

Детали

По данным “Укроборонпрома”, украинским воинам передали:

- военную технику, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили - свыше 50 единиц;

- специальную, грузовую и легковую автомобильную технику - 45 единиц;

- минометы и гранатометы - 574 единиц;

- прочее вооружение различных систем и калибров - более 170 единиц;

- ракеты - примерно 600 единиц;

- другие боеприпасы - 105 тыс. единиц;

- взрывные устройства - 12 тыс. единиц.

"Кроме сборки и ремонта нашей техники - готовы к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генеральным штабом ВСУ. Поддерживаем нашего Президента Владимир Зеленский, работаем круглосуточно дальше на нашу победу и вместе делаем Украину сильной”, - отметили в концерне.

Ранее

Как писал УНН, за первые 100 часов обороны от российских оккупантов дипломатия мобилизовала более 1 млрд долларов США военной помощи от партнеров.