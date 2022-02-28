Укороборонпром передал защитникам Украины более 100 тысяч единиц боеприпасов и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По 100 часов войны против российских оккупантов предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" передали Министерству обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Территориальной обороне ВС Украины и другим силовым структурам более 100 тыс. единиц боеприпасов и военной техники. Об этом говорится в сообщении концерна в Facbook, пишет УНН.
Детали
По данным “Укроборонпрома”, украинским воинам передали:
- военную технику, в частности танки, БМП, БТР и бронеавтомобили - свыше 50 единиц;
- специальную, грузовую и легковую автомобильную технику - 45 единиц;
- минометы и гранатометы - 574 единиц;
- прочее вооружение различных систем и калибров - более 170 единиц;
- ракеты - примерно 600 единиц;
- другие боеприпасы - 105 тыс. единиц;
- взрывные устройства - 12 тыс. единиц.
"Кроме сборки и ремонта нашей техники - готовы к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генеральным штабом ВСУ. Поддерживаем нашего Президента Владимир Зеленский, работаем круглосуточно дальше на нашу победу и вместе делаем Украину сильной”, - отметили в концерне.
Ранее
Как писал УНН, за первые 100 часов обороны от российских оккупантов дипломатия мобилизовала более 1 млрд долларов США военной помощи от партнеров.