Укороборонпром передав захисникам України понад 100 тисяч одиниць боєприпасів та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За 100 годин війни проти російських окупантів підприємства Державного концерну "Укроборонпром" передали до Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Територіальної оборони ЗС України та інших силових структур понад 100 тис. одиниць боєприпасів та військової техніки. Про це йдеться в повідомленні концерну у Facbook, пише УНН.
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За даними “Укроборонпрому”, українським воїнам передали:
- військову техніку, зокрема танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – понад 50 одиниць;
- спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 одиниць;
- міномети та гранатомети – 574 одиниць;
- інше озброєння різних систем та калібрів – більше 170 одиниць;
- ракети – приблизно 600 одиниць;
- інші боєприпаси – 105 тис. одиниць;
- вибухові пристрої – 12 тис. одиниць.
“Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної, про що вже домовились з Генеральним штабом ЗСУ. Підтримуємо нашого Президента Володимир Зеленський , працюємо цілодобово далі на нашу перемогу і разом робимо Україну сильною”, - наголосили в концерні.
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Як писав УНН, за перші 100 годин оборони від російських окупантів дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США військової допомоги від партнерів.