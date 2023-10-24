Принятие помощи Украине и Израилю: Белый дом призывает Конгресс ускориться
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент США Джо Байден призывает Конгресс действовать как можно скорее в вопросе одобрения запроса на дополнительное финансирование для Израиля и Украины. Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
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“Да, я позволю членам Конгресса говорить за себя с точки зрения того, как они хотят продвигать этот дополнительный запрос. Мы подали его вместе, потому что считаем, что все это важно. Каждый доллар, который мы попросили для дополнительного финансирования, имеет неотложный характер, и мы призываем Конгресс как можно быстрее рассмотреть все эти вопросы”, - заявил Кирби.
Также он заявил, что с точки зрения процедуры, можно добиться принятия нового закона имея Спикера палаты представителей США, поэтому “было бы полезно его иметь”.
“Мы знаем, что существует значительная двухпартийная поддержка продолжения поддержки Украины и продолжения поддержки Израиля - в обеих палатах, между прочим. Мы знаем, что там есть большая двухпартийная поддержка. Президент призывает Конгресс действовать как можно скорее”, - отметил Кирби.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попросил Конгресс "продвигать важнейшие приоритеты национальной безопасности", а именно - согласовать бюджет, который ранее был назван "беспрецедентным", для помощи Украине и Израилю.
Половина из 60 млрд долларов, выделенных для Украины, пойдут на замену и модернизацию запасов оружия в США.