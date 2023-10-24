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Ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю: Білий дім закликає Конгрес пришвидшитись

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден закликає Конгрес діяти якомога швидше у питанні схвалення запиту на додаткове фінансування для Ізраїлю і України. Про це на брифінгу у Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.

Ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю: Білий дім закликає Конгрес пришвидшитись

Цитата

“Так, я дозволю членам Конгресу говорити за себе з точки зору того, як вони хочуть просувати цей додатковий запит. Ми подали його разом, тому що вважаємо, що все це важливо. Кожен долар, який ми попросили для додаткового фінансування, має невідкладний характер, і ми закликаємо Конгрес якнайшвидше розглянути всі ці питання”, - заявив Кірбі.

Також він заявив, що з точки зору процедури, можна домогтися ухвалення нового закону маючи Спікера палати представників США, тому “було б корисно його мати”.

“Ми знаємо, що існує значна двопартійна підтримка продовження підтримки України і продовження підтримки Ізраїлю - в обох палатах, між іншим. Ми знаємо, що там є велика двопартійна підтримка. Президент закликає Конгрес діяти якомога швидше”, - зауважив Кірбі.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попросив Конгрес "просувати найважливіші пріоритети національної безпеки", а саме - узгодити бюджет, який раніше було названо "безпрецедентним", для допомоги Україні та Ізраїлю. 

Половина із 60 млрд доларів, виділені для України, підуть на заміну та модернізацію запасів зброї у США.

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