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Уход рекламодателей в 2023 году, стоил сети X Илона Маска убытков более миллиарда долларов

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 08:59  •  19467 просмотра

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По прогнозам, социальная сеть Илона Маска, ранее известная как Twitter, потеряет более миллиарда долларов в 2023 году из-за ухода крупных рекламодателей.

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, столкнулась с монументальными потерями, которые ожидаются до конца 2023 года из-за ухода целой группы крупных рекламодателей. Об этом пишет Bloomberg и передает УНН.

Детали

Согласно инсайдерским источникам Bloomberg, прогнозируется, что в этом году компания Илона Маска получит около 2,5 миллиардов долларов дохода от рекламы, что является "значительным падением" по сравнению с прошлыми двумя годами.

В отчете о доходах платформы Х за 2021 год указано, что она получила 4,5 миллиарда долларов от рекламы в 2021 году. Точных цифр за прошлый год пока нет, поскольку компания перестала публично делиться своими финансовыми показателями после того, как Илон Маск сделал ее частной в октябре 2022 года. Тем не менее, X сообщила о $2,18 миллиарда доходов от рекламы за первые шесть месяцев прошлого года.

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Согласно информации Bloomberg, в 2023 году уже речь идет о чуть более, чем 600 миллионов долларов в квартал. В целом прогнозируется, что в 2023 году общий доход сети X достигнет около 3,4 миллиарда долларов США, включая продажу подписки и лицензионные соглашения. Но, как отмечает издание, в 2021 году Twitter заработал в целом более $5 млрд.

Источник недостатка найти вроде бы нетрудно. Недавние споры вокруг проблемных твитов, опубликованных Илоном Маском, некоторые из которых считаются антисемитскими, а также обнаружение того, что рекламный контент был наряду с откровенно антисемитскими, отрицающими Холокост, пронацистскими, супрематическими или ксенофобскими постами, привели к массовому бегству крупных рекламодателей, в частности таких, как Disney и Apple.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Відхід рекламодавців у 2023 році, коштував мережі X Ілона Маска збитків понад мільярд доларів
The departure of advertisers in 2023 cost Elon Musk's X network more than a billion dollars in losses
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Уход рекламодателей в 2023 году, стоил сети X Илона Маска убытков более миллиарда долларов

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