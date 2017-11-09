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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 25453 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54280 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73725 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80232 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79770 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63529 просмотра

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11 марта, 11:14 • 100132 просмотра

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УХЛ назвала имена лучших хоккеистов месяца

УХЛ назвала имена лучших хоккеистов месяца

Киев  •  УНН

 • 9645 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская хоккейная лига определила лучших хоккеистов октября в чемпионате Украины по хоккею Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.

Лучшим голкипером октября был признан вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко. Голкипер сборной в октябре принял участие в семи поединках, в каждом из которых одержал победу, отражая при этом 95,5 процента бросков и пропуская только 1,18 шайб за игру. Всего в воротах Дьяченко побывало 7 шайб, а в матче против "Кременчуга" Дьяченко оставил ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником месяца стал Михайло-Максим Ядловский из "Белого Барса". Ядловский отличился не только надежной игрой в защите, но и активными атакующими действиями. В семи поединках на счету 21-летнего защитника 10 очков (3 шайбы + 7 передач). При этом 8 бомбардирских баллов защитник добыл в игре в неравных составах.

Лучшим нападающим октября определен капитан МХК "Динамо" Владимир Чердак. 23-летний игрок закончил октябрь в статусе лучшего бомбардира УХЛ, набрав в 7 матчах 21 очко (11 шайб + 10 передач). Трижды форвард отличился в большинстве, а также забросил одну шайбу в меньшинстве.

Кроме того, определили автора лучшей шайбы. В данной номинации выиграл нападающий МХК "Динамо", экс-игрок юниорской и молодежной сборной Украины Максим Мартышко.

Украинские Национальные Новости

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