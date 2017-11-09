УХЛ назвала имена лучших хоккеистов месяца

Лучшим голкипером октября был признан вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко. Голкипер сборной в октябре принял участие в семи поединках, в каждом из которых одержал победу, отражая при этом 95,5 процента бросков и пропуская только 1,18 шайб за игру. Всего в воротах Дьяченко побывало 7 шайб, а в матче против "Кременчуга" Дьяченко оставил ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником месяца стал Михайло-Максим Ядловский из "Белого Барса". Ядловский отличился не только надежной игрой в защите, но и активными атакующими действиями. В семи поединках на счету 21-летнего защитника 10 очков (3 шайбы + 7 передач). При этом 8 бомбардирских баллов защитник добыл в игре в неравных составах.

Лучшим нападающим октября определен капитан МХК "Динамо" Владимир Чердак. 23-летний игрок закончил октябрь в статусе лучшего бомбардира УХЛ, набрав в 7 матчах 21 очко (11 шайб + 10 передач). Трижды форвард отличился в большинстве, а также забросил одну шайбу в меньшинстве.

Кроме того, определили автора лучшей шайбы. В данной номинации выиграл нападающий МХК "Динамо", экс-игрок юниорской и молодежной сборной Украины Максим Мартышко.