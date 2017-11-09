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УХЛ назвала імена найкращих хокеїстів місяця

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українська хокейна ліга визначила кращих хокеїстів жовтня в чемпіонаті України з хокею. Про це інформує прес-служба турніру, передає УНН.

Кращим голкіпером жовтня було визнано воротаря "Донбасу" Богдана Дьяченко. Голкіпер національної збірної в жовтні взяв участь в семи поєдинках, в кожному з яких здобув перемогу, відбиваючи при цьому 95,5 відсотки кидків і пропускаючи лише 1,18 шайб за гру. Всього в воротах Дьяченко побувало 7 шайб, а в матчі проти "Кременчука" Дьяченко залишив ворота в недоторканності.

Кращим захисником місяці став Михайло-Максим Ядловський з "Білого Барса". Ядловський відзначився не тільки надійною грою в захисті, а й активними атакуючими діями. У семи поєдинках на рахунку 21-річного захисника 10 очок (3 шайби + 7 передач). При цьому 8 бомбардирських балів захисник добув у грі в нерівних складах.

Кращим нападаючим жовтня визначений капітан МХК "Динамо" Володимир Чердак. 23-річний гравець закінчив жовтень в статусі кращого бомбардира УХЛ, набравши в 7 матчах 21 очко (11 шайб + 10 передач). Тричі форвард відзначився в більшості, а також закинув одну шайбу в меншості.

Окрім того, було визначено автора кращої шайби. У даній номінації виграв нападник МХК "Динамо", екс-гравець юніорської та молодіжної збірної України Максим Мартишко.

 

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