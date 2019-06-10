Уклонение от уплаты налогов: певица Шакира дала показания в суде

Шакире предъявляют обвинения в шести преступлениях, которые были, предположительно, совершены в период с 2012 по 2014 год. Все они связаны с неуплатой подоходного налога и налога на имущество, в общей сложности на сумму в 14,5 миллиона евро.

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Сама певица заверяет, что заплатила налоговой службе Испании все, что должна. Кроме того, по словам Шакиры, она выполняла свои налоговые обязательства, следуя указаниями своих консультантов по данному вопросу.

Как сообщал УНН, в Испании, чаще других стран, звезд футбола и шоу-бизнеса привлекают к ответственности за налоговые нарушения.

Объясняется это строгим законодательством и пристальностью налоговых органов.

К примеру, за последние несколько лет к ответственности по налоговым нарушениям были привлечены такие звезды испанского и мирового футбола, как Хавьер Маскерано, Лионель Месси, Криштиану Роналду и др.

В Украине же наоборот. К неуплате налогов со стороны отечественных ФК налоговики очень лояльны. К примеру к ФК “Динамо” у ГФС годами нет претензий, несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование.