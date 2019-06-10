Ухилення від сплати податків: співачка Шакіра дала свідчення в суді

Шакірі пред'являють звинувачення в шести злочинах, які були, імовірно, вчинені в період з 2012 по 2014 рік. Всі вони пов'язані з несплатою прибуткового податку і податку на майно, в цілому на суму в 14,5 мільйона євро.

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Сама співачка запевняє, що заплатила податковій службі Іспанії все, що повинна. Крім того, за словами Шакіри, вона виконувала свої податкові зобов'язання, дотримуючись вказівок своїх консультантів з даного питання.

Як повідомляв УНН, в Іспанії, частіше, ніж в інших країнах, зірок футболу і шоу-бізнесу притягують до відповідальності за податкові порушення.

Пояснюється це суворим законодавством і пильністю податкових органів.

Наприклад, за останні кілька років до відповідальності за податкові порушення були притягнуті такі зірки іспанського та світового футболу, як Хав'єр Маскерано, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та ін.

В Україні ж навпаки. До несплати податків з боку вітчизняних ФК податківці дуже лояльні. Наприклад до ФК "Динамо" у ДФС роками немає претензій, незважаючи на виплату клубом мінімальних зарплат своїм гравцям і офшорне фінансування.