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Ухилення від сплати податків: співачка Шакіра дала свідчення в суді

Ухилення від сплати податків: співачка Шакіра дала свідчення в суді

Київ • УНН

 • 13091 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У четвер, 6 червня, колумбійська співачка Шакіра дала свідчення в іспанському суді у справі про можливе ухилення від сплати податків, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Шакірі пред'являють звинувачення в шести злочинах, які були, імовірно, вчинені в період з 2012 по 2014 рік. Всі вони пов'язані з несплатою прибуткового податку і податку на майно, в цілому на суму в 14,5 мільйона євро.

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Сама співачка запевняє, що заплатила податковій службі Іспанії все, що повинна. Крім того, за словами Шакіри, вона виконувала свої податкові зобов'язання, дотримуючись вказівок своїх консультантів з даного питання.

Як повідомляв УНН, в Іспанії, частіше, ніж в інших країнах, зірок футболу і шоу-бізнесу притягують до відповідальності за податкові порушення.

Пояснюється це суворим законодавством і пильністю податкових органів.

Наприклад, за останні кілька років до відповідальності за податкові порушення були притягнуті такі зірки іспанського та світового футболу, як Хав'єр Маскерано, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та ін.

В Україні ж навпаки. До несплати податків з боку вітчизняних ФК податківці дуже лояльні. Наприклад до ФК "Динамо" у ДФС роками немає претензій, незважаючи на виплату клубом мінімальних зарплат своїм гравцям і офшорне фінансування.

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