Уклонение от мобилизации: за время военного положения на границе задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин

Цитата



"С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тысячи военнообязанных мужчин. Более 4 тысяч из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска, остальные пытались схитрить на паспортном контроле", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, среди уклонявшихся были мужчины, которые притворялись женщинами, пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в бейби-бокс закрылся.

Много мужчин покупали поддельные документы о наличии у них или их детей разных болезней, захоронения жен или рождения детей. Был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов. Нередкие были и банальные попытки подкупа пограничников.

С начала полномасштабной войны зафиксировано около 210 напрасных попыток подкупа пограничников, во время которых пограничники отказались от взяток на общую сумму более 3,5 млн гривен. Подкуп должностного лица – это уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 УКУ.

Также начато более 170 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст.332 УКУ), почти 470 производств за подделку документов и использование поддельных документов (ст. 350 УКУ), производств за уклонение от призыва (ст.336 УКУ). Более 400 людям уже объявлены подозрения в совершении этих преступлений.

В ГПСУ напомнили, что на период действия военного положения запрещается выезд за пределы Украины украинцев мужского пола от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий лиц.

Дополнение

Ежедневно работники ГПСУ задерживают более 100 человек, которые пытаюися незаконно уехать за границу.