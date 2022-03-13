Не допомогли макіяж та перука: на кордоні затримали чоловіка у жіночому вбранні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Киянин видавав себе за власну дружину та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне», його затримали прикордонники, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.
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У пункті пропуску «Порубне» чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.
Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе, зазначають прикордонники.
Як зазначають у ДПСУ, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Ще 11 ухилянтів, як повідомляється, затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер.
Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень.
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Як писав УНН, напередодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через важкі пологи.