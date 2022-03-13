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Не помогли макияж и парик: на границе задержали мужчину в женском наряде

Не помогли макияж и парик: на границе задержали мужчину в женском наряде

Киев • УНН

 • 790076 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Киевлянин выдавал себя за жену и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска «Порубное», его задержали пограничники, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

Подробности

В пункте пропуска "Порубное" мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены.

Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину ни макияж, ни парик, который он надел на себя, отмечают пограничники.

Как отмечают в ГПСУ, таким образом граждане Украины пытались избежать мобилизации в армию. Теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ «Уклонение от призыва по мобилизации», а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Еще 11 уклонистов, как сообщается, задержали пограничники Могилев-Подольского Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр.

Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений.

Раньше

Как писал УНН, накануне в пункте пропуска "Могилев-Подольский" отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за тяжелых родов.

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