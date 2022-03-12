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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59458 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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На кордоні з Молдовою виявили українця, комісованого через "важкі пологи"

На кордоні з Молдовою виявили українця, комісованого через "важкі пологи"

Київ • УНН

 • 146812 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Деталі

Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

"... значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо

Через воєнний стан з України заборонено виїжджати чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років.

Українські Національні Новини

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