На границе с Молдовой обнаружили украинца, комиссованного из-за "тяжелых родов"

Детали

Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с воинского учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом.

"... значилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину негодным к военной службе по ст. 73 Приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" - с осложненным течением", - говорится в сообщении.

Добавим

Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

Напомним

Из-за военного положения из Украины запрещено выезжать мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.