Ухань выходит из карантина: в КНР впервые с января за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Китайской Народной Республике впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за COVID-19. Завтра город Ухань, в котором произошла первая вспышка болезни, выйдет из изоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.