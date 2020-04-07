Ухань выходит из карантина: в КНР впервые с января за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Китайской Народной Республике впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за COVID-19. Завтра город Ухань, в котором произошла первая вспышка болезни, выйдет из изоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Впервые с января в КНР не зафиксировано случаев смерти от коронавируса", - сообщили в СМИ.
Также отмечается, что не было зафиксировано ни одного случая распространения болезни внутри страны, только 32 завезенных случая в сутки. Таким образом, количество больных COVID-19 в КНР возросло до 81 тыс. 740 случаев, из них 3 тыс. 31 - летальный.
"Это не количество больных на данный момент, а количество заболевших с начала пандемии. Из них 77 тыс. 167 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц", - указано в сообщении.
Отмечается, что большая часть КНР уже вернулась к нормальной жизни после изоляции из-за коронавируса. Теперь, спустя три месяца, карантинные меры ослабляют.
"Завтра будет снята изоляция из Уханя, города, который стал эпицентром вспышки. Это является важной вехой в борьбе с коронавирусом. С завтрашнего дня людям будет разрешено выезжать из Уханя и провинции Хубэй, если на их телефоне появится зеленый QR-код, который власть использует как показатель здоровья людей", - указано в сообщении.
Напомним, 28 марта в Ухане возобновил работу метрополитен. Из-за вспышки коронавирусной инфекции 23 января было прекращено транспортное сообщение с городом, местным жителям запретили покидать населенный пункт.