Ухань виходить із карантину: у КНР вперше з січня за добу не зафіксовано жодної смерті від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Китайській Народній Республіці вперше від січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через COVID-19. Завтра місто Ухань, в якому стався перший спалах хвороби, вийде з ізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Вперше з січня в КНР не зафіксовано випадків смерті від коронавірусу", - повідомили в ЗМІ.
Також зазначається, що не було зафіксовано жодного випадку поширення хвороби всередині країни, тільки 32 завезених випадки за добу. Таким чином, кількість хворих на COVID-19 у КНР зросла до 81 тис. 740 випадків, з них 3 тис. 31 - летальний.
"Це не кількість хворих на даний момент, а кількість тих, хто захворів від початку пандемії. З них 77 тис. 167 пацієнтів вже одужали і їх виписали з лікарень", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що більша частина КНР вже повернулась до нормального життя після ізоляції через коронавірус. Тепер, через три місяці, карантинні заходи послаблюють.
"Завтра буде знята ізоляція з Уханю, міста, яке стало епіцентром спалаху. Це є важливою віхою в боротьбі з коронавірусом. Відзавтра людям буде дозволено виїжджати з Уханю та провінції Хубей, якщо на їх телефоні з’явиться зелений QR-код, який влада використовує як показник здоров’я людей", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 28 березня в Ухані відновив роботу метрополітену. Через спалах коронавірусної інфекції 23 січня було припинено транспортне сполучення з містом, місцевим жителям заборонили залишати населений пункт.