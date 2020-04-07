Ухань виходить із карантину: у КНР вперше з січня за добу не зафіксовано жодної смерті від COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Китайській Народній Республіці вперше від січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через COVID-19. Завтра місто Ухань, в якому стався перший спалах хвороби, вийде з ізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.