ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Уизерспун написала роман, в котором главная героиня отправляется в россию

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Главная героиня романа Риз Уизерспун и Харлана Кобена "Gone Before Goodbye", Мэгги Маккейб, отправляется в россию по просьбе российского олигарха. Она должна провести операцию для его любовницы на Рублёвке.

Уизерспун написала роман, в котором главная героиня отправляется в россию

По сюжету первого романа актрисы Риз Уизерспун, который она написала совместно с писателем Харланом Кобеном, — Gone Before Goodbye, главная героиня отправляется в Россию по просьбе российского олигарха. Об этом пишет УНН со ссылкой на рецензию на роман в Los Angeles Times.

Детали

Главной героиней книги является блестящий армейский боевой хирург Мэгги Маккейб. Она вместе со своим мужем Марком и другом Трейсом объединилась после колледжа, чтобы создать WorldCures Alliance, "одну из самых динамичных благотворительных организаций в мире, специализирующуюся на предоставлении медицинских услуг беднейшим". Они работают полевыми хирургами, рискуют своей жизнью на передовой в Афганистане и на Ближнем Востоке.

У трио когда-то были грандиозные планы, сосредоточенные на создании прототипа искусственного сердца, которое они разработали, THUMPR7. Оно, по их мнению, изменит мир, продлив жизнь миллионов людей, и богатых, и бедных.

В начале книги эти планы терпят сокрушительное фиаско: Марк, как оказывается, погиб во время нападения повстанцев на лагерь беженцев в Ливии. Трейс пропал без вести вместе с прототипом искусственного сердца. А Мэгги потеряла свою медицинскую лицензию из-за собственной халатности. Сломанная и без денег, Мэгги попадает в странное приключение, когда успешный хирург-косметолог по имени Эван Барлоу обращается к ней с предложением оплатить долги ее семьи в обмен на то, что Мэгги обязуется провести операцию для клиента в россии, который готов заплатить ей миллионы.

Мэгги оказывается на рублевке, "возможно, самом богатом жилом районе мира", где один из десяти самых богатых российских миллиардеров Олег Рагорович просит сделать маммопластику для своей любовницы Нади.

Gone Before Goodbye — это совместная работа актрисы и продюсера Риз Уизерспун и автора детективных романов и триллеров Харлана Кобена.

Триллер вышел в печать 14 октября. А 28 октября появилась аудиоверсия, которую записала сама Риз Уизерспун и Крис Пайн.

Дополнение

Награждение немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца российским Орденом Дружбы вызвало волну критики в Германии. 81-летний музыкант лично прибыл в москву, чтобы получить награду от диктатора.

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в январе 2026 года должен исполнить партию Дон Жуана в театре Вероны.

Павел Зинченко

