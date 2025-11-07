Уизерспун написала роман, в котором главная героиня отправляется в россию

По сюжету первого романа актрисы Риз Уизерспун, который она написала совместно с писателем Харланом Кобеном, — Gone Before Goodbye, главная героиня отправляется в Россию по просьбе российского олигарха. Об этом пишет УНН со ссылкой на рецензию на роман в Los Angeles Times.

Детали

Главной героиней книги является блестящий армейский боевой хирург Мэгги Маккейб. Она вместе со своим мужем Марком и другом Трейсом объединилась после колледжа, чтобы создать WorldCures Alliance, "одну из самых динамичных благотворительных организаций в мире, специализирующуюся на предоставлении медицинских услуг беднейшим". Они работают полевыми хирургами, рискуют своей жизнью на передовой в Афганистане и на Ближнем Востоке.

У трио когда-то были грандиозные планы, сосредоточенные на создании прототипа искусственного сердца, которое они разработали, THUMPR7. Оно, по их мнению, изменит мир, продлив жизнь миллионов людей, и богатых, и бедных.

В начале книги эти планы терпят сокрушительное фиаско: Марк, как оказывается, погиб во время нападения повстанцев на лагерь беженцев в Ливии. Трейс пропал без вести вместе с прототипом искусственного сердца. А Мэгги потеряла свою медицинскую лицензию из-за собственной халатности. Сломанная и без денег, Мэгги попадает в странное приключение, когда успешный хирург-косметолог по имени Эван Барлоу обращается к ней с предложением оплатить долги ее семьи в обмен на то, что Мэгги обязуется провести операцию для клиента в россии, который готов заплатить ей миллионы.

Мэгги оказывается на рублевке, "возможно, самом богатом жилом районе мира", где один из десяти самых богатых российских миллиардеров Олег Рагорович просит сделать маммопластику для своей любовницы Нади.

Gone Before Goodbye — это совместная работа актрисы и продюсера Риз Уизерспун и автора детективных романов и триллеров Харлана Кобена.

Триллер вышел в печать 14 октября. А 28 октября появилась аудиоверсия, которую записала сама Риз Уизерспун и Крис Пайн.

Дополнение

