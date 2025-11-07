Візерспун написала роман, в якому головна героїня вирушає до росії

ukenru
11:23 • 8940 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27365 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28143 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33050 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27813 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29315 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29471 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32705 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70515 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58805 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19738 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15976 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22737 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11325 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 7156 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1924 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 5762 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11365 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22783 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 16023 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19783 перегляди
Візерспун написала роман, в якому головна героїня вирушає до росії

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Головна героїня роману Різ Візерспун та Гарлана Кобена "Gone Before Goodbye", Меґґі Маккейб, вирушає до росії на прохання російського олігарха. Вона має провести операцію для його коханки на рубльовці.

Візерспун написала роман, в якому головна героїня вирушає до росії

За сюжетом першого роману акторки Різ Візерспун, який вона написала спільно з письменником Гарланом Кобеном, — Gone Before Goodbye, головна героїня вирушає до росії, на прохання російського олігарха. Про це пише УНН з посиланням на рецензію на роман у Los Angeles Times.

Деталі

Головна героїнею книги є блискуча армійська бойова хірургиня Меґґі Маккейб. Вона разом зі своїм чоловіком Марком та другом Трейсом об'єдналася після коледжу, щоб створити WorldCures Alliance, "одну з найдинамічніших благодійних організацій у світі, яка спеціалізується на наданні медичних послуг найбіднішим". Вони працюють польовими хірургами, ризикують своїм життям на передовій в Афганістані та на Близькому Сході.

У тріо колись були грандіозні плани, зосереджені на створенні прототипу штучного серця, яке вони розробили, THUMPR7. Воно, на їхню думку, змінить світ, продовживши життя мільйонів людей, і багатих, і бідних.

На початку книги ці плани зазнають нищівного фіаско: Марк, як виявляється, загинув під час нападу повстанців на табір біженців у Лівії. Трейс зник безвісти разом із прототипом штучного серця. А Меґґі втратила свою медичну ліцензію через свою власну недбалість. Зломлена та без грошей, Меґґі потрапляє у дивну пригоду, коли успішний хірург-косметолог на ім'я Еван Барлоу звертається до неї з пропозицією сплатити борги її родини в обмін на те, що Меґґі зобов'яжеться провести операцію для клієнта в росії, який готовий заплатити їй мільйони.

Меґґі опиняється на рубльовці, "можливо, найбагатшому житловому районі світу", де один з десяти найбагатших російських мільярдерів Олег Рагорович просить зробити мамопластику для своєї коханки Наді.

Gone Before Goodbye — це спільна праця акторки і продюсерки Різ Візерспун та автора детективних романів і трилерів Гарлана Кобена.

Трилер вийшов друком 14 жовтня. А 28 жовтня з'явилася аудіоверсія, яку записала сама Різ Візерспун та Кріс Пайн.

Доповнення

Нагородження німецького піаніста й диригента Юстуса Франца російським Орденом Дружби викликало хвилю критики в Німеччині. 81-річний музикант особисто прибув до москви, щоб отримати відзнаку від диктатора.

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у січні 2026 року має виконати партію Дон Жуана в театрі Верони.

Павло Зінченко

КультураНовини Світу
Музикант
благодійність
Лівія
Італія
Німеччина