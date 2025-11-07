Візерспун написала роман, в якому головна героїня вирушає до росії
Головна героїня роману Різ Візерспун та Гарлана Кобена "Gone Before Goodbye", Меґґі Маккейб, вирушає до росії на прохання російського олігарха. Вона має провести операцію для його коханки на рубльовці.
За сюжетом першого роману акторки Різ Візерспун, який вона написала спільно з письменником Гарланом Кобеном, — Gone Before Goodbye, головна героїня вирушає до росії, на прохання російського олігарха. Про це пише УНН з посиланням на рецензію на роман у Los Angeles Times.
Деталі
Головна героїнею книги є блискуча армійська бойова хірургиня Меґґі Маккейб. Вона разом зі своїм чоловіком Марком та другом Трейсом об'єдналася після коледжу, щоб створити WorldCures Alliance, "одну з найдинамічніших благодійних організацій у світі, яка спеціалізується на наданні медичних послуг найбіднішим". Вони працюють польовими хірургами, ризикують своїм життям на передовій в Афганістані та на Близькому Сході.
У тріо колись були грандіозні плани, зосереджені на створенні прототипу штучного серця, яке вони розробили, THUMPR7. Воно, на їхню думку, змінить світ, продовживши життя мільйонів людей, і багатих, і бідних.
На початку книги ці плани зазнають нищівного фіаско: Марк, як виявляється, загинув під час нападу повстанців на табір біженців у Лівії. Трейс зник безвісти разом із прототипом штучного серця. А Меґґі втратила свою медичну ліцензію через свою власну недбалість. Зломлена та без грошей, Меґґі потрапляє у дивну пригоду, коли успішний хірург-косметолог на ім'я Еван Барлоу звертається до неї з пропозицією сплатити борги її родини в обмін на те, що Меґґі зобов'яжеться провести операцію для клієнта в росії, який готовий заплатити їй мільйони.
Меґґі опиняється на рубльовці, "можливо, найбагатшому житловому районі світу", де один з десяти найбагатших російських мільярдерів Олег Рагорович просить зробити мамопластику для своєї коханки Наді.
Gone Before Goodbye — це спільна праця акторки і продюсерки Різ Візерспун та автора детективних романів і трилерів Гарлана Кобена.
Трилер вийшов друком 14 жовтня. А 28 жовтня з'явилася аудіоверсія, яку записала сама Різ Візерспун та Кріс Пайн.
Доповнення
