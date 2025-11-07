Візерспун написала роман, в якому головна героїня вирушає до росії

За сюжетом першого роману акторки Різ Візерспун, який вона написала спільно з письменником Гарланом Кобеном, — Gone Before Goodbye, головна героїня вирушає до росії, на прохання російського олігарха. Про це пише УНН з посиланням на рецензію на роман у Los Angeles Times.

Деталі

Головна героїнею книги є блискуча армійська бойова хірургиня Меґґі Маккейб. Вона разом зі своїм чоловіком Марком та другом Трейсом об'єдналася після коледжу, щоб створити WorldCures Alliance, "одну з найдинамічніших благодійних організацій у світі, яка спеціалізується на наданні медичних послуг найбіднішим". Вони працюють польовими хірургами, ризикують своїм життям на передовій в Афганістані та на Близькому Сході.

У тріо колись були грандіозні плани, зосереджені на створенні прототипу штучного серця, яке вони розробили, THUMPR7. Воно, на їхню думку, змінить світ, продовживши життя мільйонів людей, і багатих, і бідних.

На початку книги ці плани зазнають нищівного фіаско: Марк, як виявляється, загинув під час нападу повстанців на табір біженців у Лівії. Трейс зник безвісти разом із прототипом штучного серця. А Меґґі втратила свою медичну ліцензію через свою власну недбалість. Зломлена та без грошей, Меґґі потрапляє у дивну пригоду, коли успішний хірург-косметолог на ім'я Еван Барлоу звертається до неї з пропозицією сплатити борги її родини в обмін на те, що Меґґі зобов'яжеться провести операцію для клієнта в росії, який готовий заплатити їй мільйони.

Меґґі опиняється на рубльовці, "можливо, найбагатшому житловому районі світу", де один з десяти найбагатших російських мільярдерів Олег Рагорович просить зробити мамопластику для своєї коханки Наді.

Gone Before Goodbye — це спільна праця акторки і продюсерки Різ Візерспун та автора детективних романів і трилерів Гарлана Кобена.

Трилер вийшов друком 14 жовтня. А 28 жовтня з'явилася аудіоверсія, яку записала сама Різ Візерспун та Кріс Пайн.

Доповнення

Нагородження німецького піаніста й диригента Юстуса Франца російським Орденом Дружби викликало хвилю критики в Німеччині. 81-річний музикант особисто прибув до москви, щоб отримати відзнаку від диктатора.

В Італії закликають скасувати виступ російського співака Ільдара Абдразакова, який у січні 2026 року має виконати партію Дон Жуана в театрі Верони.