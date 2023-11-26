Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго

Две магистральные высоковольтные линии электропередач, которые были повреждены под атаки "шахедами" прошлой ночью, возобновили свою работу, и работают в штатном режиме. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, была угроза, что придется применять ограничения электроснабжения на период восстановительных работ. Однако, этого удалось избежать.

Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и очень мощной атаки шахедов. Из-за этого были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий. Но нам удалось день пройти без каких-либо графиков отключений. Наши диспетчеры справились с ситуацией. Также хочу поблагодарить наших ремонтных бригад за то, что быстро восстановили важные линии и, соответственно, не создали людям дискомфорта в выходной день.

- отметил Кудрицкий.

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