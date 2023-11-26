Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго
Киев • УНН
Две основные линии электропередач, поврежденные во время российского удара беспилотниками, были восстановлены без введения графиков отключений потребителей.
Две магистральные высоковольтные линии электропередач, которые были повреждены под атаки "шахедами" прошлой ночью, возобновили свою работу, и работают в штатном режиме. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, была угроза, что придется применять ограничения электроснабжения на период восстановительных работ. Однако, этого удалось избежать.
Несколько мощных магистральных линий электропередачи, питающих Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и очень мощной атаки шахедов. Из-за этого были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий. Но нам удалось день пройти без каких-либо графиков отключений. Наши диспетчеры справились с ситуацией. Также хочу поблагодарить наших ремонтных бригад за то, что быстро восстановили важные линии и, соответственно, не создали людям дискомфорта в выходной день.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены
Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго
Две основные линии электропередач, поврежденные во время российского удара беспилотниками, были восстановлены без введения графиков отключений потребителей.
Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье
В Закарпатской области были задержаны трое мужчин за попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.
26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева
26 ноября отмечается Международный день Библии - внеконфессиональный праздник, подчеркивающий важность Библии. Это также Всемирный день оливкового дерева, который признает оливковое дерево символом мира и устойчивого развития, и Всемирный день борьбы с ожирением, который повышает осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением.
Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины
Глава Верховной Рады и Президент Латвии обсудили потребности Украины в восстановлении и обороне, при этом Латвия пообещала выделить 5 млн евро на инфраструктуру и предоставить значительную военную помощь.
Товары двойного назначения, которые должны были попасть в ВСУ, исчезли в неизвестном направлении - Минсоцполитики
Заместитель министра социальной политики Украины Назар Танасишин сообщил, что местонахождение многих товаров двойного назначения неизвестно после ввоза в Украину. Кроме того, таможня выявила более трех тысяч случаев недоставки гуманитарной помощи.
В Германии наблюдается значительное снижение уровня нелегальной иммиграции
Нелегальная иммиграция в Германию значительно сократилась после усиления пограничного контроля, в результате чего количество нелегальных въездов в страну уменьшилось с 700 до 300 в день, причем на польской границе этот показатель снизился на 56%.
Евросоюз предоставит 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры Украины
ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Это будет способствовать экспорту украинского продовольствия, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Геноцид украинского народа: МВД обнародовало уникальные уголовные дела по каннибализму в 1932-1933 годах
Министерство внутренних дел Украины обнародовало документы о каннибализме во время Голодомора 1932-1933 годов; архив содержит 1022 уголовных дела, которые часто были заполитизированными и представляли жертв как преступников.
Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники
Израильские официальные лица предупреждают о возобновлении наземных операций в Газе, если израильские заложники не будут освобождены до полуночи, на фоне взаимных обвинений в нарушении соглашения об обмене.
Украинская сельскохозяйственная инфраструктура становится мишенью путина - Байден по случаю 90-й годовщины Голодомора
Президент США Джо Байден сравнил сегодня действия Путина с политикой Сталина, который организовал Голодомор 1992-33 годов. По словам Байдена, нынешние действия России угрожают экономике Украины и глобальной продовольственной безопасности.