Угроза со стороны рф и Китая: США хотят ускорить модернизацию ядерного оружия
Киев • УНН
США хотят ускорить модернизацию своей ядерной триады, чтобы эффективно сдерживать угрозы со стороны россии и Китая, чьи ядерные арсеналы и космический потенциал растут.
В Пентагоне призвали законодателей ускорить модернизацию ядерной триады с целью более эффективного сдерживания стратегических и космических угроз со стороны Китая и россии. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет УНН.
Детали
По словам Командующего Стратегического командования США Энтони Коттона, обзор ядерной ситуации за 2022 год определил модернизацию ядерного арсенала США как приоритет для поддержания мощного ядерного сдерживания.
Усилия по модернизации будут осуществляться в течение следующих 20 лет и будут включать инициативы по модернизации всех трех звеньев ядерной триады.
Высокопоставленные военные чиновники сообщили законодателям, что Соединенные Штаты остаются готовыми сдерживать стратегические и космические угрозы, но продолжение инвестиций имеет решающее значение на фоне растущей конкуренции.
Коттон, а также командующий Космическим командованием США Стивен Вайтинг, заявили, что недавние инвестиции россии и Китая подчеркивают необходимость сохранения стратегического превосходства Соединенных Штатов.
"Мы противостоим не одному, а двум ядерным партнерам: российской федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новых уровней сложности нашему стратегическому расчету
Он также отметил быстрые темпы, с которыми Китай разрабатывает стационарные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, и прогнозирует, что ядерный арсенал Китая может достичь почти 1000 боеголовок к 2030 году.
В Пентагоне заявили, что по состоянию на январь флот китайских разведывательных спутников вырос до более чем 359 систем, что более чем утроило его присутствие в космосе для сбора разведывательной информации с 2018 года. россия также продолжает развивать и испытывать космический и противоспутниковый арсенал.
Коттон подчеркнул последние заявления президента россии владимира путина о том, что 95% стратегических ядерных сил россии модернизировано: "Короче говоря, наши конкуренты улучшают свои позиции против США и их союзников во многих сферах темпами, которые значительно превышают темпы, которые мы наблюдали всего несколько лет назад".
Напомним
российский диктатор обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях.
Угроза со стороны рф и Китая: США хотят ускорить модернизацию ядерного оружия
США хотят ускорить модернизацию своей ядерной триады, чтобы эффективно сдерживать угрозы со стороны россии и Китая, чьи ядерные арсеналы и космический потенциал растут.
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