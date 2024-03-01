Загроза з боку рф і Китаю: США хочуть пришвидшити модернізацію ядерної зброї

У Пентагоні закликали законодавців прискорити модернізацію ядерної тріади з метою ефективнішого стримування стратегічних і космічних загроз з боку Китаю та росії. Про це повідомляє пресслужба Пентагону, пише УНН.

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За словами Командувача Стратегічного командування США Ентоні Коттона, огляд ядерної ситуації за 2022 рік визначив модернізацію ядерного арсеналу США як пріоритет для підтримки потужного ядерного стримування.

Зусилля з модернізації здійснюватимуться протягом наступних 20 років і включатимуть ініціативи з модернізації всіх трьох ланок ядерної тріади.

Високопоставлені військові чиновники повідомили законодавцям, що Сполучені Штати залишаються готовими стримувати стратегічні та космічні загрози, але продовження інвестицій має вирішальне значення на тлі зростаючої конкуренції.

Коттон, а також командувач Космічним командуванням США Стівен Вайтінг, заявили, що нещодавні інвестиції росії та Китаю підкреслюють необхідність збереження стратегічної переваги Сполучених Штатів.

"Ми протистоїмо не одному, а двом ядерним партнерам: російській федерації та Китайській Народній Республіці. Ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та зростаючими відносинами між цими країнами додає нових рівнів складності наш стратегічний розрахунок - сказав Коттон

Він також відзначив швидкі темпи, з якими Китай розробляє стаціонарні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, і прогнозує, що ядерний арсенал Китаю може досягти майже 1000 боєголовок до 2030 року.

У Пентагоні заявили, що станом на січень флот китайських розвідувальних супутників зріс до більш ніж 359 систем, що більш ніж потроїло його присутність у космосі для збору розвідувальної інформації з 2018 року. росія також продовжує розвивати та відчувати космічний та протисупутниковий арсенал.

Коттон підкреслив останні заяви президента росії володимира путіна про те, що 95% стратегічних ядерних сил росії модернізовано: "Коротше кажучи, наші конкуренти покращують свої позиції проти США та їхніх союзників у багатьох сферах темпами, які значно перевищують темпи, які ми спостерігали лише кілька років тому".

Нагадаємо

російський диктатор звинуватив Сполучені Штати у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути москву у переговори на своїх умовах.