Загроза з боку рф і Китаю: США хочуть пришвидшити модернізацію ядерної зброї

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10175 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71975 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155822 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153312 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126495 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134240 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85987 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93425 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99021 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5900 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6410 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5196 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5438 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4532 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153313 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224292 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373649 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309767 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3044 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15061 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31916 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28699 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126495 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Загроза з боку рф і Китаю: США хочуть пришвидшити модернізацію ядерної зброї

Київ • УНН

 • 30317 перегляди

США хочуть прискорити модернізацію своєї ядерної тріади, щоб ефективно стримувати загрози з боку росії та Китаю, чиї ядерні арсенали та космічний потенціал зростають.

Загроза з боку рф і Китаю: США хочуть пришвидшити модернізацію ядерної зброї

У Пентагоні закликали законодавців прискорити модернізацію ядерної тріади з метою ефективнішого стримування стратегічних і космічних загроз з боку Китаю та росії. Про це повідомляє пресслужба Пентагону, пише УНН.

Деталі

За словами Командувача Стратегічного командування США Ентоні Коттона, огляд ядерної ситуації за 2022 рік визначив модернізацію ядерного арсеналу США як пріоритет для підтримки потужного ядерного стримування.

Зусилля з модернізації здійснюватимуться протягом наступних 20 років і включатимуть ініціативи з модернізації всіх трьох ланок ядерної тріади.

Високопоставлені військові чиновники повідомили законодавцям, що Сполучені Штати залишаються готовими стримувати стратегічні та космічні загрози, але продовження інвестицій має вирішальне значення на тлі зростаючої конкуренції.

Коттон, а також командувач Космічним командуванням США Стівен Вайтінг, заявили, що нещодавні інвестиції росії та Китаю підкреслюють необхідність збереження стратегічної переваги Сполучених Штатів.

"Ми протистоїмо не одному, а двом ядерним партнерам: російській федерації та Китайській Народній Республіці. Ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та зростаючими відносинами між цими країнами додає нових рівнів складності наш стратегічний розрахунок

- сказав Коттон

Він також відзначив швидкі темпи, з якими Китай розробляє стаціонарні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, і прогнозує, що ядерний арсенал Китаю може досягти майже 1000 боєголовок до 2030 року.

У Пентагоні заявили, що станом на січень флот китайських розвідувальних супутників зріс до більш ніж 359 систем, що більш ніж потроїло його присутність у космосі для збору розвідувальної інформації з 2018 року. росія також продовжує розвивати та відчувати космічний та протисупутниковий арсенал.

Коттон підкреслив останні заяви президента росії володимира путіна про те, що 95% стратегічних ядерних сил росії модернізовано: "Коротше кажучи, наші конкуренти покращують свої позиції проти США та їхніх союзників у багатьох сферах темпами, які значно перевищують темпи, які ми спостерігали лише кілька років тому".

Нагадаємо

російський диктатор звинуватив Сполучені Штати у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути москву у переговори на своїх умовах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Пентагон
Вашингтон
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати
Іран
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46