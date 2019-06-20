Венгерский пограничник совершил самоубийство на КПП "Захонь-Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На КПП “Захонь-Чоп”, расположенном на венгерско-украинской границе, на работе застрелился 39-летний полицейский. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные венгерского издания Index.
Как сообщают венгерские СМИ, накануне, 16 июня сержант полиции во время несения службы совершил самоубийство из своего служебного оружия. О происшествии сначала начали распространять в венгерских группах в Facebook.
Журналисты издания Index обратились с запросом в офис полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег, на что получили ответ, что штаб-квартира полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег рассматривает обстоятельства чрезвычайной смерти в рамках процедуры административного органа, детали которой пока недоступны. Соответственно, это означает, что в ходе следствия будет установлено наступила ли смерть из-за самоубийства, или в результате несчастного случая.
СМИ Венгрии предполагают, что этот случай может быть связан с коррупционными делами, которые были возбуждены против таможенников и полицейских на нескольких КПП на венгерско-украинской границе. Региональные СМИ сообщают, что мужчине было 39 лет.
Как сообщал УНН, в Ужгороде мужчина на улице недалеко от административного здания прокуратуры и Хозяйственного суда поджег себя.