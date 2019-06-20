Венгерский пограничник совершил самоубийство на КПП "Захонь-Чоп"

Как сообщают венгерские СМИ, накануне, 16 июня сержант полиции во время несения службы совершил самоубийство из своего служебного оружия. О происшествии сначала начали распространять в венгерских группах в Facebook.

Журналисты издания Index обратились с запросом в офис полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег, на что получили ответ, что штаб-квартира полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег рассматривает обстоятельства чрезвычайной смерти в рамках процедуры административного органа, детали которой пока недоступны. Соответственно, это означает, что в ходе следствия будет установлено наступила ли смерть из-за самоубийства, или в результате несчастного случая.

СМИ Венгрии предполагают, что этот случай может быть связан с коррупционными делами, которые были возбуждены против таможенников и полицейских на нескольких КПП на венгерско-украинской границе. Региональные СМИ сообщают, что мужчине было 39 лет.

Как сообщал УНН, в Ужгороде мужчина на улице недалеко от административного здания прокуратуры и Хозяйственного суда поджег себя.