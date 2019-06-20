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Угорський прикордонник вчинив самогубство на КПП "Захонь-Чоп"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. На КПП “Захонь-Чоп”, розташованому на угорсько-українському кордоні, на роботі застрелився 39-річний поліцейський. Про це пише УНН з посиланням на дані угорського видання Index.

Угорський прикордонник вчинив самогубство на КПП "Захонь-Чоп"

Як повідомляють угорські ЗМІ, напередодні, 16 червня сержант поліції під час несення служби вчинив самогубство зі своєї службової зброї. Про подію спочатку почали поширювати в угорських групах у Facebook.

Журналісти видання Index звернулися із запитом до офісу поліції округу Саболч-Сатмар-Берег, на що отримали відповідь, що штаб-квартира поліції округу Саболч-Сатмар-Берег розглядає обставини надзвичайної смерті в рамках процедури адміністративного органу, деталі якої наразі недоступні. Відповідно, це означає, що у ході слідства буде встановлено чи смерть настала через самогубство, чи через нещасний випадок.

ЗМІ Угорщини припускають, що цей випадок може бути пов’язаний з корупційними справами, що були порушені проти митників та поліцейських на кількох КПП на угорсько-українському кордоні. Регіональні ЗМІ повідомляють, що чоловікові було 39 років.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді чоловік на вулиці неподалік адміністративної будівлі прокуратури та Господарського суду підпалив себе.

Українські Національні Новини

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