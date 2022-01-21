Венгерский клуб арендовал украинского полузащитника “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Богдан Леднев продолжит карьеру на правах аренды в венгерском “Фехерваре”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Что известно
Соглашение между клубами рассчитано на 1 год.
Детали
Леднев присоединился к киевскому “Динамо” в 2016 году. В 2018-2020 гг. Он выступал на правах аренды за луганскую “Зарю”, а летом 2020 года вернулся в “Динамо”, завоевав свой первый трофей на взрослом уровне — Суперкубок Украины.
На счету 23-летнего полузащитника — 32 матча за первую команду киевского “Динамо” и два гола. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины сезона 2020/21 в составе “бело-синих”.
Что предшествовало этому
Бывший футболист сборной Украины назвал главного фаворита на победу в УПЛ.