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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Угорський клуб орендував українського півзахисника “Динамо”

Угорський клуб орендував українського півзахисника “Динамо”

Київ • УНН

 • 21493 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Півзахисник київського “Динамо” Богдан Лєднєв продовжить кар’єру на правах оренди в угорському “Фехерварі”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Що відомо

Угода між клубами розрахована на 1 рік.

Деталі

Лєднєв приєднався до київського “Динамо” у 2016 році. У 2018-2020 рр. він виступав на правах оренди за луганську “Зорю”, а влітку 2020 року повернувся до “Динамо”, завоювавши свій перший трофей на дорослому рівні — Суперкубок України.
На рахунку 23-річного півзахисника — 32 матчі за першу команду київського “Динамо” та два голи. Чемпіон України та володар Кубка України сезону 2020/21 у складі “біло-синіх”.

Що передувало цьому

Колишній футболіст збірної України назвав головного фаворита на перемогу в УПЛ.

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