Угорський клуб орендував українського півзахисника “Динамо”

Що відомо

Угода між клубами розрахована на 1 рік.

Деталі

Лєднєв приєднався до київського “Динамо” у 2016 році. У 2018-2020 рр. він виступав на правах оренди за луганську “Зорю”, а влітку 2020 року повернувся до “Динамо”, завоювавши свій перший трофей на дорослому рівні — Суперкубок України.

На рахунку 23-річного півзахисника — 32 матчі за першу команду київського “Динамо” та два голи. Чемпіон України та володар Кубка України сезону 2020/21 у складі “біло-синіх”.

Що передувало цьому

Колишній футболіст збірної України назвав головного фаворита на перемогу в УПЛ.