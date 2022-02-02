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15 марта, 19:03 • 105765 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141029 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121998 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115621 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104071 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101100 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91472 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123103 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгерский клуб оформил трансфер защитника"Динамо"

Венгерский клуб оформил трансфер защитника"Динамо"

Киев • УНН

 • 16691 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинский защитник киевского "Динамо" Артём Шабанов подписал контракт с венгерским "Фехерваром", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу сайта украинского футбольного клуба.

Детали

ФК "Динамо" Киев и ФК "Фехервар" достигли соглашения о полноценном трансфере 29-летнего игрока. Контракт будет действовать до 2024 года. Информация о других деталях не разглашается.

Шабанов перешёл в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года. С тех пор сыграл за команду 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 - в Кубке Украины и 12-в еврокубках, отметившись четырьмя голами. Вторую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды в варшавской "Легии".

Напомним

Бразильский хавбек пополнил состав ФК “Черноморец”.

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