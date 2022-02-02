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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60771 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Угорський клуб оформив трансфер захисника "Динамо"

Угорський клуб оформив трансфер захисника "Динамо"

Київ • УНН

 • 16696 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Український захисник київського "Динамо" Артем Шабанов підписав контракт із угорським "Фехерваром", інформує УНН з посиланням на прес-службу сайту українського футбольного клубу.

Деталі

ФК "Динамо" Київ та ФК "Фехервар" досягли угоди про повноцінний трансфер 29-річного гравця. Контракт діятиме до 2024 року. Інформація про інші деталі не розголошується.

Шабанов перейшов до "Динамо" з донецького "Олімпіка" у січні 2018 року. Відтоді зіграв за команду 58 матчів в українській Прем’єр-лізі, 7 – у Кубку України та 12 – в єврокубках, відзначившись чотирма голами. Другу частину сезону 2020/21 провів на правах оренди у варшавській "Легії".

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