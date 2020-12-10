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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73890 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97425 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115666 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150753 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198951 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195003 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282420 просмотра

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Венгерский дипломат попался на контрабанде сигарет

Венгерский дипломат попался на контрабанде сигарет

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе задержали гражданина Венгрии, в автомобиле которого нашли партию сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужаника" на украинско-венгерской границе, осуществлена углубленная проверка микроавтобуса SEAT", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.

Добавим, что вчера пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток.

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