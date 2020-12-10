Венгерский дипломат попался на контрабанде сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе задержали гражданина Венгрии, в автомобиле которого нашли партию сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужаника" на украинско-венгерской границе, осуществлена углубленная проверка микроавтобуса SEAT", - отметили в ГПСУ.
Сообщается, что автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.
По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".
Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.
Добавим, что вчера пограничники на границе с Венгрией помешали попытке незаконного перемещения через границу 88 тыс. пар медицинских перчаток.