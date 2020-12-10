Угорський дипломат попався на контрабанді сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні затримали громадянина Угорщини, в автомобілі якого знайшли партію цигарок без акцизних марок. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Реалізуючи інформацію від оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, здійснено поглиблену перевірку мікроавтобуса SEAT", - зазначили в ДПСУ.
Повідомляється, що автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні автівки виявила цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість.
Додамо, що вчора прикордонники на кордоні з Угорщиною завадили спробі незаконного перевезення через кордон 88 тис. пар медичних рукавиць.