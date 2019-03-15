Венгерский автобан соединят с трассой "Киев-Чоп"

Как отметил Порошенко, в 2019 году для ремонта закарпатских дорог государственного и местного значения в государственном бюджете предусмотрено около 870 млн грн. К этой сумме добавятся проекты Фонда регионального развития и средства местных бюджетов. Гарант отметил, что работы необходимо начать уже в ближайшие недели.

"Очень важна реализация проекта по строительству Береговского объездной дороги, которая соединит венгерский автобан М3 с нашей трассой международного значения "Чоп - Киев", - написал Порошенко.

Как отметил президент, после открытия пункта пропуска возле села Дыйда будут оптимизированы автотранспортные потоки между Украиной и странами ЕС.

Напомним, в Украине планируют изменить нормы для покрытия дорог.