Угорський автобан з’єднають з трасою "Київ- Чоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні побудують об’їзну дорогу, яка з’єднає угорський автобан з українською трасою. Про це Петро Порошенко повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Як зазначив Порошенко, на 2019 рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачено близько 870 млн грн. До цієї суми додадуться проекти Фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів. Гарант наголосив, що роботи необхідно розпочати вже найближчими тижнями.
"Дуже важливою є реалізація проекту з будівництва Берегівської об’їзної дороги, яка з’єднає угорський автобан М3 з нашої трасою міжнародного значення "Чоп – Київ", - написав Порошенко.
Як зазначив президент, після відкриття пункту пропуску біля села Дийда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною й країнами ЄС.
Нагадаємо, в Україні планують змінити норми для покриття доріг.