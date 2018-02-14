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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгерское общество в Ужгороде подожгли радикалы из ЕС - Москаль

Венгерское общество в Ужгороде подожгли радикалы из ЕС - Москаль

Киев  •  УНН

 • 11231 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь двое членов праворадикальной партии одной из стран ЕС. Об этом только на брифинге сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.

"Установлено, что это сделали двое представителей крайних право-радикальных партий одной из стран ЕС. Ни Венгрия, ни Украина не имеют к этой провокации никакого отношения. Это установлено камерами наружного наблюдения. Эти люди пересекли границу через КПП "Ужгород", жили в хостеле на улице Льва Толстого, однако в хостеле не записали их данные. Однако, поскольку у них были биометрические паспорта, их данные были установлены. К тому же, провокаторы воевали на Донбассе на стороне боевиков и исповедуют крайние радикальные экстремистские убеждения, является украинофобами и поддерживают взгляды Владимира Путина, в частности убеждения панславинизма под эгидой Российской Федерации. На Донбасс идентифицированые лица прибыли в мае 2014 года. Информация о личностях злоумышленников и их действиях в Украине уже передана в страны их проживания. По нашему мнению, та страна должна извиниться перед венгерской общиной Закарпатья. А если этого не произойдет, то мы назовем эту страну и обнародуем данные о лицах, совершивших провокацию в Ужгороде", - сообщил Г.Москаль.

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Венгерские дипломаты и представители венгерской общины поблагодарили за оперативное расследование дела, однако отметили, что рассчитывают на установление не только исполнителей, но и заказчиков провокации в Ужгороде.

Кроме того, председатель Закарпатской ОГА отметил, что по факту бездействия полиции будет назначено служебное расследование.

"Они не обратили внимание на подозрительных лиц, которые ходили возле венгерского консульства и офиса венгерских организаций (здания находятся рядом - ред.). Более того, радикалы дважды пытались поджечь здание - в час ночи и четыре утра 4 февраля. Это все зафиксировано на камерах видеонаблюдения", - заявил Москаль.

Сейчас злоумышленники объявлены в розыск, а провокацию, по словам Москаля, полиция классифицировала как хулиганство.

"По моему мнению, инцидент должен быть переквалифицирован на покушение на террористический акт... Будет дано письменное поручение усилить охрану дипломатических учреждений Венгрии на территории Закарпатья, ведь мы не исключаем повторения подобных провокаций", - добавил председатель Закарпатской ОГА.

Как сообщал УНН, 4 февраля в полиции сообщили, что в помещении Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление, одна из версий полиции - это попытка поджога.

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