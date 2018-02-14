Угорське товариство в Ужгороді підпалили радикали з ЄС - Москаль

“Зʼясовано, що це вчинили двоє представників крайніх право-радикальних партій однієї з країн ЄС. Ані Угорщина, ані Україна не має до цієї провокації жодного відношення. Це встановлено камерами зовнішнього спостереження. Ці люди перетнули кордон через КПП „Ужгород“, жили в хостелі на вулиці Льва Толстого, однак у хостелі не записали їхні дані. Однак, оскільки у них були біометричні паспорти, їхні дані були встановлені. До того ж, провокатори воювали на Донбасі на боці бойовиків і сповідують крайні радикальні екстремістські переконання, є українофобами і підтримують погляди Володимира Путіна, зокрема переконання панславінізму під егідою Російської Федерації. На Донбас ідентифіковані особи прибули у травні 2014 року. Інформацію про особи зловмисників та їхні діяння в Україні вже передана до країни їхнього проживання. На нашу думку, та країна має вибачитися перед угорською громадою Закарпаття. А якщо цього не станеться, то ми назвемо цю країну і оприлюднимо дані про осіб, які вчинили провокацію в Ужгороді”, — повідомив Г.Москаль.

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Угорські дипломати та представники угорської громади подякували за оперативне розслідування справи, однак зауважили, що розраховують на встановлення не лише виконавців, а й замовників провокації в Ужгороді.

Окрім того, голова Закарпатської ОДА наголосив, що за фактом бездіяльності поліції буде призначено службове розслідування.

“Вони не звернули увагу на підозрілих осіб, які ходили біля угорського консульства і офісу угорських організацій (будівлі знаходяться поруч — ред.). Більше того, радикали двічі намагалися підпалити будівлю — о першій ночі і четвертій ранку 4 лютого. Це все зафіксовано на камерах відеоспостереження”, — заявив Г.Москаль.

Наразі зловмисників оголосили у розшук, а провокацію, за словами Г.Москаля, поліція класифікувала як хуліганство.

“На мою думку, інцидент має бути перекваліфікований на замах на терористичний акт... Буде дано письмове доручення посилити охорону дипломатичних установ Угорщини території Закарпаття, адже ми не виключаємо повторення подібних провокацій”, — додав голова Закарпатської ОДА.

Як повідомляв УНН, 4 лютого у поліції повідомили, що в приміщенні Товариства угорської культури Закарпаття сталося задимлення, одна з версій поліції — це спроба підпалу.