Венгрия заявила о готовности взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Детали

Сообщается, венгерский нефтеперерабатывающий завод Mol инициировал переговоры, направленные на возобновление потоков сырой нефти, заплатив Украине за транзит. Этот шаг был сделан несмотря на то, что у Mol достаточно запасов на несколько недель, и на данный момент компания работает над решением ситуации.

Контекст

Ранее российская компания "Транснефть" заявила, что остановлен транзит российской нефти через территорию Украины.

По данным росСМИ, речь идет о транзите по нефтепроводу "Дружба". Он остановлен, потому что россия не смогла заплатить за него из-за санкций Евросоюза. В то же время, как отметили, транзит через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.

Агентство Reuters сообщило, что "Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам отгрузки нефти из российских портов, чтобы защитить нефтяной рынок страны на фоне эскалации напряженности в отношениях между москвой и Западом.

Сообщалось, что ЕС вычеркнул запрет на доставку российской нефти из шестого пакета санкций.