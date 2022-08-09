Угорщина заявила про готовність взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну

Деталі

Повідомляється, що угорський нафтопереробний завод Mol ініціював переговори, спрямовані на відновлення потоків сирої нафти, заплативши Україні за транзит. Цей крок був зроблений незважаючи на те, що Mol має достатньо запасів на кілька тижнів, і на даний момент компанія працює над вирішенням ситуації.

Контекст

Раніше російська компанія "Транснефть" заявила, що зупинено транзит російської нафти через територію України.

За даними росЗМІ, йдеться про транзит нафтопроводом "Дружба". Його зупинено, бо росія не змогла заплатити за нього через санкції Євросоюзу. У той же час, як зазначили, транзит через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Агентство Reuters повідомило, що "Транснефть" обмежила доступ до щомісячних планів відвантаження нафти з російських портів, щоб захистити нафтовий ринок країни на тлі ескалації напруженості у відносинах між москвою та Заходом.

Повідомлялося, що ЄС викреслив заборону на доставку російської нафти із шостого пакету санкцій.