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Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств

Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств

Киев  •  УНН

 • 14531 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Венгрия предложила Украине заключить совместное соглашение о защите национальных меньшинств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

"Венгрия предложила, чтобы Украина заключила соглашение о защите меньшинств", - заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Доверие между двумя странами нуждается в перестройке, добавил он.

Этот договор гарантировал бы меньшинствам свободное использование своего родного языка в связи с практикой религии, культуры, образования и процедур государственного управления, добавили в пресс-службе правительства.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - сказал глава венгерского МИД, выразив надежду, что венгерские и украинские политики обсудят детали предложения на своем очередном заседании в Милане, которое запланировано на 7 декабря.

Кроме того, Сийярто назвал "позитивным шагом" начало расследования украинской стороной "ложных рекламных щитов, направленных на лидеров венгерского национального меньшинства".

Как сообщал УНН, в среду в польской столице в рамках Варшавского форума по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Отметим, накануне украинский министр рассказал, что планировал обсудить на встрече повестку дня комплексных консульских консультаций. Кроме того, министр собирался проинформировать венгерского коллегу о влиянии российской пропаганды в Закарпатье, а также обсудить венгерское финансирования региона.

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Как сообщает УНН, сотрудничество Украины с НАТО будет блокироваться Венгрией, пока украинская сторона не изменит закон об образовании в части пролонгации действия переходных положений и частных школ. Об этом сообщила заместитель директора центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 31 августа подтвердил, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Ґрежи, "ответственного" за Закарпатье.

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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

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