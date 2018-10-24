Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист нацменшин

"Угорщина запропонувала, щоб Україна уклала угоду про захист меншин", - заявив Міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сійярто після переговорів з міністром іноземних справ України Павлом Клімкіним.

Довіра між двома країнами потребує перебудови, додав він.



Цей договір гарантував би меншинам вільне використання своєї рідної мови у зв'язку з практикою релігії, культури, освіти та процедур державного управління, додали у прес-службі уряду.



"Українська сторона обіцяла розглянути пропозицію", - сказав голова угорського МЗС, висловивши сподівання, що угорські та українські політики обговорять деталі пропозиції на своєму черговому засіданні в Мілані, яке заплановано на 7 грудня.



Крім того, Сійярто назвав "позитивним кроком" початок розслідування українською стороною "неправдивих рекламних щитів, спрямованих на лідерів угорської національної меншини".

Як повідомляв УНН, у середу в польській столиці в рамках Варшавського безпекового форуму відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Зазначимо, напередодні український міністр розповів, що планував обговорити на зустрічі порядок денний комплексних консульських консультацій. Крім того, міністр збирався проінформувати угорського колегу щодо впливу російської пропаганди на Закарпатті, а також обговорити угорське фінансування регіону.



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Як повідомляє УНН, співпраця України з НАТО буде блокуватися Угорщиною, поки українська сторона не змінить закон про освіту в частині пролонгації дії перехідних положень і приватних шкіл. Про це повідомила заступник директора центру "Нова Європа" Катерина Зарембо.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю, 31 серпня підтвердив, що угорська сторона не наполягатиме на збереженні назви посади міністерського уповноваженого Іштвана Ґрежі, "відповідального" за Закарпаття.

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Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що українська сторона належним чином відреагує на видачу Угорським консульством жителям Закарпаття угорських паспортів.

